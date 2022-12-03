Аршавин: «Зенит» сейчас, наверное, самый богатый клуб. Может, «Спартак» еще может тягаться»

Экс-полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался о гегемонии клуба из Санкт-Петербурга в России.

«То, что «Зенит» выигрывает чемпионат России последние четыре года, мне, конечно, нравится. «Зенит» сейчас, наверное, самый богатый клуб. Может, «Спартак» еще может тягаться. Но я не вижу, как «Зенит» перегибает палку.

Что «Зенит» продавил, чтобы стать чемпионом? Наоборот, Александру Валерьевичу Дюкову во главе РФС сложнее принимать решения в пользу «Зенита». Для него решения, которые не зенитовские, сейчас даже лучше. Он себя свободнее чувствует», — сказал Аршавин «РБ Спорт».

«Зенит» выиграл первую часть чемпионата России-2022/23. Клуб из Санкт-Петербурга опережает идущий вторым «Спартак» на шесть очков.