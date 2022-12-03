Дюков — о Fan ID: «Проще получить, чем продолжать переживать»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал корреспонденту «СЭ» ситуацию с введением Fan ID.

«Решение о введении Fan ID по сути было принято в 2018 году, в прошлом году был принят закон. Правительство руководствовалось вопросом обеспечения безопасности. Закон уже принят, сейчас его нужно реализовать. Да, в начале были определенные проблемы с получением карточек болельщика, но сейчас это в прошлом. Конечно, получение карт болельщика меняет привычный алгоритм поведения болельщиков. К этому нужно адаптироваться. Уже 300 тысяч болельщиков получили свои персональные карточки. Мне кажется, что проще их получить, чем продолжать переживать по поводу действия Fan ID», — сказал Дюков.

Действие закона о введении персонифицированной карты болельщика для доступа на соревнования с 1 декабря 2022 года распространилось на все 16 стадионов клубов РПЛ.