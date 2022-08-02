Мостовой ответил на вопрос, сможет ли Промес побить рекорд РПЛ по голам среди легионеров

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением, сможет ли нападающий красно-белых Квинси Промес побить рекорд результативности в истории РПЛ среди легионеров.

«Цифра довольно сложная для нашего чемпиона. Но сейчас мы видим, что уровень падает, команды выравниваются кроме «Зенита» и отчасти «Спартака». Как я разу сказал, «Спартак» однозначно будет в тройке с таким составом. У нас команды уровня «Оренбурга», «Ахмата» «Урала», «Факела», им будет легче забивать, когда в защите играют молодые ребята, которые первый раз только стадионы увидели большие. Намного легче забивать таким командам. Поэтому я не вижу ничего не возможного», — цитирует Мостового Vprognoze.ru

Рекорд по голам в истории РПЛ делят экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав и бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун. У обоих по 85 мячей. Промес за карьеру в «Спартаке» отметился 71 голом в РПЛ.

Форвард из Нидерландов впервые стал футболистом красно-белых летом 2014 года.