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Мостовой ответил на вопрос, сможет ли Промес побить рекорд РПЛ по голам среди легионеров

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением, сможет ли нападающий красно-белых Квинси Промес побить рекорд результативности в истории РПЛ среди легионеров.

«Цифра довольно сложная для нашего чемпиона. Но сейчас мы видим, что уровень падает, команды выравниваются кроме «Зенита» и отчасти «Спартака». Как я разу сказал, «Спартак» однозначно будет в тройке с таким составом. У нас команды уровня «Оренбурга», «Ахмата» «Урала», «Факела», им будет легче забивать, когда в защите играют молодые ребята, которые первый раз только стадионы увидели большие. Намного легче забивать таким командам. Поэтому я не вижу ничего не возможного», — цитирует Мостового Vprognoze.ru

Рекорд по голам в истории РПЛ делят экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав и бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун. У обоих по 85 мячей. Промес за карьеру в «Спартаке» отметился 71 голом в РПЛ.

Форвард из Нидерландов впервые стал футболистом красно-белых летом 2014 года.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10178666-mostovoj-ocenil-shansy-promesa-stat-luchshim-bombardirom-rpl-sredi-legionerov.html
Александр Мостовой
Вагнер Лав
Квинси Промес
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 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
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 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
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12
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