Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:49

Тарханов предположил, что игра «Урала» со «Спартаком» может быть решающей для Шалимова

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Российский тренер Александр Тарханов порассуждал о будущем наставника «Урала» Игоря Шалимова.

«Уволит ли президент «Урала» тренера Шалимова? Не могу сказать. Сейчас у них тяжелая игра со «Спартаком». Хотя мы с «Уралом» их обыгрывали часто дома. Мотивация была хорошая.

Григорий Иванов (Президент «Урала» — Прим. «СЭ») — импульсивный человек. Может взорваться, но только на пять минут. А так порядочный, человек слова. Во всяком случае, мне с ним легко работалось. Он вообще к тренерам хорошо относится. А если уж они не справляются…

Надо тренерам «Урала» разобраться, в чем причина такой неровной игры. Есть там кадровые проблемы. Вот в последней игре Шатов и Подберезкин появились, и у них уже что-то стало получаться. Но Шатов снова травму получил. А замены адекватной нет», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов рассказывал, что будущее Шалимова зависит от результатов ближайших игр.

Клуб из Екатеринбурга в новом сезоне РПЛ потерпел три поражения подряд. В 4-м туре «Урал» дома примет «Спартак» 6 августа. Начало — в 15.00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-uvolyat-li-shalimova-mnogoe-reshit-match-so-spartakom/
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Александр Тарханов
Григорий Иванов (руководитель)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как определить онкологию на ранней стадии? Советы экспертов
У «Рубина» - самый дорогой состав в Первой лиге и самый титулованный тренер. Но Слуцкий проваливается даже там
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Краснодар» — «Локомотив» и другие матчи
Кавазашвили: «Максименко с удовольствием возьмет любая команда РПЛ»
Агент Комличенко: «Он и Уткин давно знакомы, еще по времени в «Краснодаре», им привычно играть вместе»
Бывший полузащитник «Зенита» оценил перспективы молодых защитником команды
«Кубань» взяла в аренду полузащитника из «Нижнего Новгорода»
Кутепов провел тренировку в общей группе «Торпедо»
Генич: «С «Зенитом» никто не может конкурировать на дистанции»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаджиев объяснил, какой вклад Федун внес в российский футбол

Мостовой ответил на вопрос, сможет ли Промес побить рекорд РПЛ по голам среди легионеров
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости