Тарханов предположил, что игра «Урала» со «Спартаком» может быть решающей для Шалимова

Российский тренер Александр Тарханов порассуждал о будущем наставника «Урала» Игоря Шалимова.

«Уволит ли президент «Урала» тренера Шалимова? Не могу сказать. Сейчас у них тяжелая игра со «Спартаком». Хотя мы с «Уралом» их обыгрывали часто дома. Мотивация была хорошая.

Григорий Иванов (Президент «Урала» — Прим. «СЭ») — импульсивный человек. Может взорваться, но только на пять минут. А так порядочный, человек слова. Во всяком случае, мне с ним легко работалось. Он вообще к тренерам хорошо относится. А если уж они не справляются…

Надо тренерам «Урала» разобраться, в чем причина такой неровной игры. Есть там кадровые проблемы. Вот в последней игре Шатов и Подберезкин появились, и у них уже что-то стало получаться. Но Шатов снова травму получил. А замены адекватной нет», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов рассказывал, что будущее Шалимова зависит от результатов ближайших игр.

Клуб из Екатеринбурга в новом сезоне РПЛ потерпел три поражения подряд. В 4-м туре «Урал» дома примет «Спартак» 6 августа. Начало — в 15.00 мск.