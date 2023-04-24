Мостовой — о матче «Спартак» — «Краснодар»: «К судейству будет опять много вопросов»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился эмоциями от матча 24-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар» (4:3).

«Я находился на стадионе первый раз за три года. Увидел одни из худших 70 минут игры в исполнении «Спартака». С «Акроном», правда, не смотрел игру. При счете 0:2 я сказал друзьям, которые были со мной: «Ребят, в таких играх, часто бывает, что что-то произойдет. Где-то пенальти, где-то ошибка, где-то еще что-то. И «Спартак» может сравнять». Буквально через пять-шесть минут это произошло. Пенальти, ошибка Сафонова и счет 2:2. В конце «Краснодар» собрался, забили гол. А «Спартак» просто начал бить вперед. Николсон вышел, поборолся, Соболев боролся. Николсон затоптал защитника. Промес исполнил, как это всегда бывает. Вот и ответ. Николсон, Промес и все. Первый тайм был просто ужасный. К судейству будет опять много вопросов. Почему не дал чистый пенальти в ворота «Спартака»? При такой плохой игре мы увидели семь забитый мячей. При чем четыре у «Спартака». Кто бы сказал об этом после первого тайма?» — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» располагается на 3-й строчке турнирной таблицы, набрав 48 очков. «Краснодар» располагается на 7-м месте с 38 очками.