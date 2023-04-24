Абаскаль: «Если бы мы контролировали игру, у нас была бы возможность усиливать игру заменами»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему он выбрал подобный состав на матч 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:3).

— Удивил стартовый состав: было много игроков, нацеленных на оборону. С чем это было связано?

— Зобнин и Промес выходили после травм. Роман вообще не тренировался на этой неделе. Если бы мы контролировали игру, у нас была бы возможность усиливать игру заменами. Мы должны восстановить игроков к следующему туру. Они добавят команде движения, физики. И если в таком матче команда не может отобрать у соперника мяч — по-моему около 10 потерь мы сделали за 20 минут — на первый план выходит физика, единоборства. Но мы потихоньку возвращаемся. Возможно, в субботу мы будем еще не в полном составе, но процентов на 90 будем готовы.

«Спартак» располагается на 3-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 48 очков за 24 тура. «Краснодар» располагается на 7-м месте с 38 очками.