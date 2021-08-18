Экс-нападающий «Зенита» Крапухин стал игроком «Риги»

Нападающий Станислав Крапухин продолжит карьеру в «Риге», которая вышла в стадию плей-офф Лиги конференций, сообщает пресс-служба клуба.

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??? pic.twitter.com/jNatQDvCj6 — Riga FC (@RigaFC_Official) August 18, 2021

В минувшем сезоне Крапухин забил 19 мячей в ПФЛ за «Зенит-2». В среду чемпион России объявил об его уходе.

При этом латвийский клуб должен будет выплатить «Зениту» компенсацию, поскольку форвард является воспитанником петербургского клуба.