Во Франции сообщили, что 20-летний полузащитник «Кана» готов перейти в «Локомотив»

Полузащитник «Кана» Алексис Бека-Бека может продолжить карьеру в «Локомотиве», пишет в Twitter журналист RMC Лоик Танзи.

Alexis Beka Beka a accept? l'id?e de rejoindre le Lokomotiv Moscou. Le club russe n'a pas encore trouv? d'accord avec Caen mais les n?gociations avancent dans le bon sens #Mercato #RMCLive https://t.co/cZz3ViN2Sw — Lo?c Tanzi (@Tanziloic) August 18, 2021

Сам 20-летний футболист готов к переезду в Россию. Однако клубы пока не достигли договоренности по условиям трансфера.

Алексис Бека-Бека является воспитанником «Кана». В сезоне-2020/2021 он принял участие в 27 встречах за «Кан» в лиге 2 и Кубке Франции, в которых ему удалось отметиться одним забитым мячом, получив при этом девять предупреждений.

В своем активе он имеет матчи за олимпийскую сборную Франции, а также национальные команды до 17, до 18 и до 19 лет.

Его контракт с «Каном» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста с 800 тысяч евро.