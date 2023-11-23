Жирков объяснил, почему завершил карьеру футболиста

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков высказался о своем решении завершить игровую карьеру.

«Не жалею ли, что завершил карьеру? А чего жалеть? Я не могу уже играть. Сыграть в одном матче легенд это одно, совсем другое — тренироваться и играть еще полгода или год. Не думал о завершении карьеры на родине, в Тамбове», — приводит слова Жиркова Sport24.

Жирков объявил о завершении карьеры в феврале этого года. Последним клубом футболиста стали «Химки», за которые он играл с января по июнь 2022 года.

С 2009 по 2011 год россиянин выступал за лондонский «Челси». С командой он выиграл чемпионат Англии, а также Кубок и Суперкубок страны.

Кроме того, Жирков играл за ЦСКА, «Зенит», «Химки», «Спартак» из Тамбова, «Анжи» и московское «Динамо».