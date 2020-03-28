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Экс-нападающий «Локомотива» Обинна делает уборку против коронавируса в защитной маске и костюме бывшего клуба

19:33
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Экс-нападающий «Локомотива» Виктор Обинна поделился в своем Instagram видео того, как дома делает уборку против коронавируса в защитной маске и форме железнодорожников.

33-летний Обинна выступал за «Локомотив» в 2011-2015 годах. Форвард сыграл за московский клуб 58 матчей, в которых он забил 5 голов и отдал 4 голевых передачи.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 614 884 человек. Умерших — 28 687, выздоровевших — 135 671. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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