Экс-начальник «Локомотива» Балашов назначен директором академии клуба

Бывший начальник ряда российских футбольных клубов Дмитрий Балашов утвержден на пост директора академии «Локомотива».

Балашов работал уже в московском клубе на должности начальника команды с 2007 по 2011 год. Также он занимал пост генерального директора «Химок» и тульского «Арсенала».

1 декабря директор академии «Локомотива» Алексей Щиголев объявил об уходе с занимаемой должности.