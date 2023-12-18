Экс-игрок «Зенита» Корнюхин считает, что у клуба могут возникнуть проблемы из-за возможного ухода Вендела

Экс- вратарь «Зенита» Евгений Корнюхин поделился мнением о возможном уходе полузащитника Вендела.

«Определенные проблемы могут возникнуть, но у «Зенита», слава богу, со скамейкой все нормально. Думаю, незаменимых в «Зените» нет. И, как обычно, два человека претендуют на место, поэтому появится возможность у других футболистов проявить себя на месте Вендела. Это послужит для них стимулом. Поэтому уйдет, ну, что поделать? Есть футболисты, в силах которых заменить его, а может быть, и превзойти», — цитирует Корнюхина Metaratings.ru.

Ранее журналист Radio Manchete Андре Луис сообщил, что Вендел попросил клуб отпустить его в бразильский «Фламенго» в зимнее трансферное окно. Однако в питерском клубе назвали слухами эту информацию.

По информации Gala News, «Зенит» может обменять Вендела в «Галатасарай» на бывшего игрока «Шахтера» Тете.