Экс-капитан ЦСКА Кузнецов: «Армейцы учли ошибки прошлого матча»

Экс-капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу армейцев в матче 4-го тура РПЛ над «Факелом» (4:1).

«ЦСКА мастеровая команда. Они учли ошибки, которые допустили в матче против «Нижнего Новгорода». Первый тайм был тяжелый. Но благодаря индивидуальным качествам и физической подготовке, ЦСКА перевернул игру. «Факел» старался удержать преимущество, но не хватило класса.

По поводу пенальти в ворота ЦСКА ничего сказать не могу. Сейчас такое огромное количество трактовок, что пенальти, может быть, и правильно назначили.

Медина и Карраскаль проводят отличный старт сезона. Оба могут взять игру на себя и принести пользу. Вот в чем их главный плюс. Также Чалов отлично проявляет себя на поле. Мы всегда от него ждем мячей", — сказал Кузнецов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

В следующем туре ЦСКА 13 августа в гостях встретится с «Зенитом». «Факел» 12 августа на своем поле примет «Урал».