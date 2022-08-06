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ЦСКА разгромил «Факел» на своем поле и сравнялся со «Спартаком» в таблице РПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты ЦСКА празднуют гол в ворота «Факела».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА разгромил «Факел» на своем поле в матче 4-го тура РПЛ — 4:1.

После первого тайма армейцы уступали со счетом 0:1 — гол с пенальти забил форвард гостей Георгий Гонгадзе.

Во втором тайме ЦСКА забил 4 безответных мяча: отличились Константин Кучаев, Хесус Медина (с пенальти), Федор Чалов и Хорхе Карраскаль.

Благодаря победе у ЦСКА 10 очков, красно-синие сравнялись со «Спартаком» по всем показателям, включая разность забитых и пропущенных мячей. Команды делят первое место в турнирной таблице. «Факел» с 2 очками идет на 13-м месте в турнирной таблице.

В следующем, 5-м туре ЦСКА предстоит сыграть на выезде с «Зенитом» (13 августа, 17.00 мск), а «Факел» сыграет на своем поле с «Уралом» (12 августа, 19.30 мск).

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
06 авг, 17:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
4:1
Факел
Голы
Гонгадзе, 42 (0:1), Кучаев, 58 (1:1), Медина, 70 (2:1), Чалов, 72 (3:1), Карраскаль, 83 (4:1)
ЦСКА
Акинфеев Набабкин Гайич Дивеев Мухин (Зделар, 74) Карраскаль Обляков (Мойзес, 33) Зайнутдинов Кучаев (Ермаков, 88) Медина (Мендес, 88) Чалов (Яковлев, 88)
Факел
Свинов Черов (Магаль, 46) Дашаев Суслов Божин (Ивахнов, 78) Акбашев Альшин Квеквескири (Шаваев, 71) Дмитриев (Мендель, 46) Аппаев Гонгадзе (Максимов, 62)
Предупреждения
Мухин 56’  -  Гонгадзе 45’
Судьи
Бобровский (Санкт-Петербург) Ширяев (Ставрополь) Князев (Курск)
ВАР
Карасев (Москва) Хатуев (Грозный)

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Локомотив 0
1-й тайм

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
9
117
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
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 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
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 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
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