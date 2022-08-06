ЦСКА разгромил «Факел» на своем поле и сравнялся со «Спартаком» в таблице РПЛ

ЦСКА разгромил «Факел» на своем поле в матче 4-го тура РПЛ — 4:1.

После первого тайма армейцы уступали со счетом 0:1 — гол с пенальти забил форвард гостей Георгий Гонгадзе.

Во втором тайме ЦСКА забил 4 безответных мяча: отличились Константин Кучаев, Хесус Медина (с пенальти), Федор Чалов и Хорхе Карраскаль.

Благодаря победе у ЦСКА 10 очков, красно-синие сравнялись со «Спартаком» по всем показателям, включая разность забитых и пропущенных мячей. Команды делят первое место в турнирной таблице. «Факел» с 2 очками идет на 13-м месте в турнирной таблице.

В следующем, 5-м туре ЦСКА предстоит сыграть на выезде с «Зенитом» (13 августа, 17.00 мск), а «Факел» сыграет на своем поле с «Уралом» (12 августа, 19.30 мск).