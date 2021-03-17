Экс-инспектор ФИФА считает, что нельзя было засчитывать первый гол «Ростова» в матче против «Ротора»

Бывший инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд прокомментировал «СЭ» первый гол «Ростова» в матче против волгоградского «Ротора» в рамках 23-го тура Тинькофф РПЛ (4:0).

«Этот мяч нельзя было засчитывать, — сообщил Бартфельд «СЭ». — По двум причинам. Первая — вратарь пошел на борьбу, а нападающий поднял руки. Я думаю, что это можно расценивать, как опасную игру. Там не было чистого единоборства. Вторая причина — нападающий сыграл рукой. В такой ситуации судья должен был вынести наказание. Игра рукой и опасная игра — это солидный букет, который работает не в пользу нападающего».

Гендиректор «Ротора» Андрей Рекечинский уже заявил, что клуб подаст жалобу в КДК на судейство в матче с «Ростовом».

(Артем Бухаев)