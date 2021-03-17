Хацкевич — о судействе в матче с «Ростовом»: «Это беспредел!»
21:32
Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич высказался о судействе в матче 23-го тура РПЛ с «Ростовом» ( 0:4).
— Ваша оценка судейства?
— Как вам сказать... Одним словом? Как-то Никулина попросили описать его жизнь. Он ответил: «Матом можно? Нет? Тогда все хорошо...» Если серьезно, это беспредел! Особенно первый тайм. Что бы ты не делал, все время свистели в сторону «Ростова». Особенно в штрафной. В центре поля — все грамотно, четко... Пенальти неоднозначный.
Я считаю, что игрок «Ростова» играл рукой. Это фол. Нужно было останавливать игру, а в итоге соперник забил...
Полностью интервью с Хацкевичем в ближайшее время на сайте «СЭ»
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