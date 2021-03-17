На 41-й минуте матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Зенит» в штрафной площади красно-синих произошел контакт мяча с рукой Мариу Фернандеса. Рука находилась в неестественном положении, увеличивала площадь тела. Мяч попал в руку от колена Сердара Азмуна. Однако арбитр Евгений Кукуляк ошибочно не назначил пенальти.

В его действия вмешались видеоассистенты Игорь Панин и Антон Аверьянов. Они провели проверку и предложили судье самому посмотреть видеозапись. После этого на 44-й минуте пенальти был правильно назначен.

Артем Дзюба не смог переиграть Игоря Акинфеева. Но не была ли нарушена процедура выполнения 11-метрового удара? Ведь 19-й номер ЦСКА Бактиер Зайнутдинов до удара зенитовского нападающего одной ногой, находившейся в воздухе, и корпусом наклонился над штрафной площадью. Также наклонился и Сердар Азмун. А затем Зайнутдинов был первым у мяча, отлетевшего от Акинфеева, и выбил его.

Правила нарушены? Нет. Да, частью тела и одной ногой армеец был над штрафной. Но в правилах написано: «Положение игрока при возобновлении игры определяется положением его стоп или любой касающейся земли части его тела». Правая ступня Зайнутдинова находилась на линии штрафной площади. Ни один судья не станет считать это заступом. Кукуляк правильно, не назначив повторный 11-метровый удар.

(Александр Бобров)