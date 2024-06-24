Бабаев заявил, что идея пригласить Николича пришла спонтанно

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему было решено пригласить в команду Марко Николича.

— Идея пришла спонтанно. Мы с Марко знакомы. Он работал успешно в России, и не только. Практически везде, где он трудился. Достаточно оперативно провели переговоры, поговорили внутри клуба, обсудили ситуацию и пришли к такому решению.

Ранее с интересом наблюдал за его работой в «Локомотиве». Особых альтернатив не было. Изначально, когда обсуждали кандидатуру Марко, вопрос был только в тех переменах, которые произошли, но не в кандидатуре, — сказал Бабаев на пресс-конференции.

ЦСКА заключил контракт с 44-летним Николичем до конца сезона-2025/26. Команда начала подготовку к сезону под руководством нового главного тренера 20 июня на базе в Новогорске.