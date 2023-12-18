В «Оренбурге» подтвердили интерес к Прохину

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал «СЭ» информацию об интересе клуба к защитнику «Ростова» Даниле Прохину. Ранее эту информацию сообщил журналист Иван Карпов.

«Информация соответствует действительности. Прохин может перейти в «Оренбург». Как вариант — аренда до конца сезона с правом выкупа», — сказал Андреев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

22-летний Прохин выступает за «Ростов» с июля 2021 года. В текущем сезоне провел 15 матчей, не отличившись результативными действиями.