Первый тренер Соболева: «Александр везде будет смотреться лучше, чем сейчас в «Спартаке»

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, прокомментировал для «СЭ» возможный переход футболиста в «Локомотив».

Ранее о возможном обмене Соболева на Пиняева сообщил агент Тимур Гурцкая в шоу «Это футбол, брат».

«Александр везде будет смотреться лучше, чем сейчас в «Спартаке» — хоть в «Зените», хоть в «Локомотиве». Последний год и ему играть не давали, и «Спартак» не играл нормально. Лично я не верю в этот переход. Соболев уже десять раз должен был оказаться в «Зените». Он также может сейчас оказаться за границей. Все может быть. Саша везде будет играть», — сказал Горбунов «СЭ».

27-летний Соболев провел за «Спартак» в общей сложности 140 матчей, в которых забил 58 мячей и отдал 32 голевые передачи.

Константин Передерий