Тимофеев: «Мне не было принципиально забить «Спартаку»

Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев прокомментировал свой гол в матче 1-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

«Нет, мне не было непринципиально забить «Спартаку». Я в каждой игре хочу приносить пользу команде. Это не зависит от того, с кем мы играем», — сказал Тимофеев «СЭ».

Тимофеев выступал за «Спартак» с 2012 года. В августе 2020 года «Ахмат» арендовал футболиста у красно-белых, а год спустя выкупил игрока.