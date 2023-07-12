ЦСКА запросил у «Химок» 50 миллионов рублей за трансфер Яковлева

ЦСКА хочет получить от «Химок» 50 миллионов рублей за переход форварда Владислава Яковлева, сообщает Metaratings.

По информации источника, подмосковная команда не готова платить такую сумму, поэтому рассчитывает договориться с армейцами об аренде с правом выкупа.

Во второй части прошедшего сезона 21-летний форвард выступал на правах аренды за «Пари НН». Он провел за нижегородцев 15 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.