Экс-игрок сборной России Чернышов раскритиковал «Динамо» из-за приглашения Йокановича

Бывший футболист сборной России Андрей Чернышов поделился мнением о назначении Славишы Йокановича на пост главного тренера «Динамо».

«Динамо» в конце сезона выбрало Йокановича, а почему никто не обратил внимание в прошлом на игрока бело-голубых Бородюка, который в том сезоне вывел «Торпедо» в РПЛ? Бувач в своем интервью сказал, что не приглашает в клуб русских тренеров, потому что они все завязаны с агентами. А он сам не завязан с агентами? Он сначала привозит тренера из Германии, потому что знает тот рынок, теперь привозит специалиста своей национальности», — цитирует Чернышова Metaratings.ru.

В текущем сезоне «Динамо» набрало 17 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.