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11 октября, 20:29

Агент Кассьерры: «Если тренерский штаб даст ему несколько игр, он снова сможет стать бомбардиром»

Агент Кассьерры рассказал о результативности нападающего «Зенита»
Руслан Минаев
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Агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры Никос Петропулос прокомментировал результативность игрока в этом сезоне РПЛ.

«Я знаю Матео. Уверен, что скоро он начнет забивать. Если тренерский штаб даст Матео несколько игр, он снова сможет стать бомбардиром», — цитирует агента Sport24.

В этом сезоне 25-летний колумбиец не забил ни одного гола в 12 матчах РПЛ, отметившись только 3 результативными передачами.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-11-agent-kassyerry-yesli-trenerskiy-shtab-zenita-dast-mateo-neskolko-igr-on-snova-smozhet-stat-bombardirom
Матео Кассьерра
ФК Зенит
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 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
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 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
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 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
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 Факел 12 1 7 4 16-23 10
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 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
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