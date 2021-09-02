Экс-игрок «Рубина» и «Амкара» Алексей Попов: «Никакие реформы не спасут футбол»
Бывший защитник «Рубина» и «Амкара» Алексей Попов поделился мнением о планируемых реформах в российском футболе. 13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола.
«Все реформы зависят от экономического состояния страны и граждан. Поэтому любая реформа в футболе в основном — профанация! Граждане нищие, страна в бедственном положении, никакие реформы в футболе не спасут футбол без кардинального изменения экономической ситуации в стране. Хотя, конечно, государство-то может закидать деньгами Федерации, любые», — написал Попов в Facebook.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3148154428799504&id=100008149333038
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