Нападающий ЦСКА Попович раскрыл, что пожелал ему Фабрицио Романо перед переходом из «Наполи»

Нападающий ЦСКА Матия Попович в интервью «СЭ» ответил на вопрос о дружбе с известным инсайдером Фабрицио Романо.

— Самый главный контакт в твоем телефоне?

— Контакты мамы, папы и других членов моей семьи.

— Известный инсайдер Фабрицио Романо оставлял комментарий о твоем переходе в РПЛ. Вы обсуждали эту тему?

— Мы знакомы, переписывались о ЦСКА.

— Он узнавал детали перехода?

— Нет, просто пожелал удачи в московском клубе.

Попович перешел в «Наполи» из «Партизана» в январе 2024 года. Он не провел ни одного матча за основную команду неаполитанцев. За молодежную команду «Наполи» полузащитник забил 11 мячей и сделал 4 голевые передачи в 26 матчах.