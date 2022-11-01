Самедов: «В первом круге РПЛ больше всех удивил Комличенко»
Самедов рассказал, кто его удивил больше всего после первой половины сезона РПЛ
Экс-игрок «Локомотива» Александр Самедов рассказал, кто его удивил больше всего после первой половины сезона РПЛ.
«Кто удивил в первом круге? Комличенко, потому что здорово смотрится в «Ростове». Он забивает, много играет на команду. КПД у него очень высокий, и на нем многое завязано в «Ростове», — цитирует Самедова «РБ Спорт».
В текущем сезоне РПЛ на счету Комличенко 15 матчей за «Ростов», 7 голов и 6 результативных передач.
В прошлом сезоне форвард провел за клуб 28 матчей и забил 8 голов.
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|
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|3
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|2
|3
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|19:00
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|- : -
|5.11
|14:00
|
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|5.11
|16:30
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|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
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|
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|6.11
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Ростов – Динамо
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|
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Оренбург
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|
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Локомотив
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|1
|3
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|1
|2
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|1
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