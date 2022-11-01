Самедов: «В первом круге РПЛ больше всех удивил Комличенко»

Самедов рассказал, кто его удивил больше всего после первой половины сезона РПЛ

Экс-игрок «Локомотива» Александр Самедов рассказал, кто его удивил больше всего после первой половины сезона РПЛ.

«Кто удивил в первом круге? Комличенко, потому что здорово смотрится в «Ростове». Он забивает, много играет на команду. КПД у него очень высокий, и на нем многое завязано в «Ростове», — цитирует Самедова «РБ Спорт».

В текущем сезоне РПЛ на счету Комличенко 15 матчей за «Ростов», 7 голов и 6 результативных передач.

В прошлом сезоне форвард провел за клуб 28 матчей и забил 8 голов.