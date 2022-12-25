Масалитин — о переходе Сычевого в «Крылья Советов»: «Я могу объяснить этот трансфер только финансами»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на переход нападающего Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

«Я не знаю, чем «Оренбург» отличается от «Крыльев Советов», — цитирует «Газета.Ru» Масалитина. — Возможно, в Самаре лучше финансовые условия. Думаю, ему надо было закончить сезон в «Оренбурге». В следующем сезоне он мог бы рассматривать предложения от ведущих клубов РПЛ. Я могу объяснить этот трансфер только финансами. Может, в «Оренбурге» будут финансовые проблемы. Я не вижу, чем в плане развития «Оренбург» отличается от «Крыльев Советов».

Контракт с 26-летним форвардом рассчитан на 3,5 года. 20 декабря в «Оренбурге» подтвердили, что Сычевой перейдет в «Крылья Советов».

После 17 туров сезона-2022/23 в РПЛ Сычевой делит первое место в списке лучших бомбардиров турнира с форвардом «Спартака» Квинси Промесом. Оба футболиста забили по 14 мячей.