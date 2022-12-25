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Балахнин: «У Бердыева все получится в «Сочи», но быстрого результата у него не бывает»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин отреагировал на назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«У Бердыева все получится в «Сочи». Смена главного тренера в клубе напрашивалась. Команда сдавала позиции, и изменения были нужны. Бердыев — это хороший и интересный выбор.

Быстрого результата у Бердыева не бывает. Курбан Бекиевич все будет делать не на скорую руку", — приводит «РБ Спорт» слова Балахнина.

25 декабря «Сочи» официально объявил о назначении Бердыева на пост главного тренера команды. Специалист начнет работу с нового года. Предыдущим его местом работы был иранский «Трактор».

На данный момент «Сочи» занимает девятое место в РПЛ, имея в активе 25 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-balahnin-u-berdy-eva-vse-poluchitsya-v-sochi-no-by-strogo-rezul-tata-ne-budet/
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Курбан Бердыев
Сергей Балахнин
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