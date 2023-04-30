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Экс-игрок ЦСКА Попов считает, что «Ростов» выглядел лучше «Спартака»

Руслан Минаев
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Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов прокомментировал результат матча «Спартак» — «Ростов» (1:1) в 25-м туре РПЛ.

«Игра раскрылась, скажем так, в последние пятнадцать минут, после забитого мяча «Ростова». До этого футбол был более-менее равный. Но, наверно, при незначительном преимуществе «Ростова», который выглядел более целостно. Ну, а «Спартак» после пропущенного мяча проснулся, активизировался и включился.

Эта ничья больше обидна для «Ростова». «Спартак» все-таки вырвал одно очко, а «Ростов» не удержал победу. Мне больше понравился «Ростов», а «Спартак» уже который раз проявил характер. Ничья — положительный исход для «Спартака», учитывая, как складывался матч в целом», — цитирует Попова «Евро Футбол».

«Ростов» с 50 очками занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» идет третьим, набрав 49 баллов.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005106145_denis_popov_spartak_proyavil_harakter_nichya_dlya_nego_polojitelnyiy_ishod
Денис Попов
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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30 тур
28.04 20:00
Динамо – Факел
 0 : 2
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 5
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 1 : 3
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 1 : 1
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 1 : 1
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 1 : 0
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 3 : 1
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 5 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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