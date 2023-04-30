Комличенко предложил пересмотреть повторы болельщикам, обвинившим форварда в симуляции

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на момент с показанной защитнику «Спартака» Руслану Литвинову желтой карточки за срыв перспективной атаки.

— Многим в моменте с Литвиновым и желтой карточки показалось, что вы просто отпрыгнули без касания.

— Почему? Кирилл (Левников — прим. «СЭ») разобрался. Он в конце меня чуть задел по пятке. Кто не видел, пусть повторы пересмотрит.

В матче 25-го тура РПЛ команды сыграли вничью — 1:1.

«Ростов» с 50 очками занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» идет третьим, набрав 49 баллов.