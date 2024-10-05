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Сегодня, 13:47

Глушаков объяснил падение интереса к футболу в России

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» и выступающего в Медиалиге ростовского СКА Денис Глушаков прокомментировал «СЭ» результаты опроса ВЦИОМ о популярности футбола в России.

30 сентября Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса про изменение представления россиян об отечественном футболе с 2005 по 2024 год. Согласно информации, доля равнодушных к футболу людей за этот период времени увеличилась с 43 до 77 процентов.

«Во-первых, мне интересно, как это подсчитывали. Во-вторых, давайте объективно: мы не участвуем в международных играх. Может быть, это связано с этим. Все остальные сборные задействованы в Лиге наций, отборочных турнирах на чемпионаты Европы и мира, а мы проводим только товарищеские матчи. Клубы не играют в еврокубках. Если говорить про российский чемпионат, то как мы варились в своей каше, так и варимся дальше», — сказал Глушаков «СЭ».

По данным ВЦИОМ, количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз (с 19 до 4 процентов), а интересующихся футболом время от времени — с 34 до 18 процентов.

Денис Глушаков
РПЛ
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2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
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 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
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