«Акрон» встретится с «Пари НН» в 11-м туре чемпионата России

«Акрон» и «Пари Нижний Новгород» встретятся в 11-м туре чемпионата России в субботу, 5 октября. Игра пройдет на «Самара Арене», стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начнется за 10 минут до матча.

Основные события игры «Акрон» — «Пари НН» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В 10 турах РПЛ-2024/25 «Акрон» набрал 11 очков, «Пари НН» — 10.