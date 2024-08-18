Экс-голкипер «Крыльев» Лобос: «Самара сильно изменилась. Наверное, повлиял чемпионат мира»

Экс-голкипер «Крыльев Советов» Эдуардо Лобос в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от возвращения в Россию.

— Сколько лет вы не были в России?

— 14 лет уже прошло.

— Какие у вас эмоции от возвращения? Самара поменялась?

— Много эмоций после возвращения. Я давно здесь не был. Город сильно изменился. Наверное, повлиял чемпионат мира, который прошел в России. Но я очень счастлив вернуться и встретиться с командой и некоторыми из людей, с которыми я играл и провел много времени.

— Почему не получилось приехать на чемпионат мира?

— Было огромное желание приехать, посмотреть новый стадион в Самаре. Но в тот момент был связан работой и такой возможности не было.

Чилийский вратарь выступал за самарский клуб с 2005 по 2010 год.