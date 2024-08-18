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Кузьмичев: «У Пиняева высокий процент брака при последнем пасе, ударе»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» назвал главную игровую проблему атакующего полузащитника железнодорожников Сергея Пиняева.

— Тот факт, что Пиняева заменили на Ракова в перерыве матча РПЛ с махачкалинским «Динамо», и великолепная игра Ракова в кубковой встрече с «Оренбургом» говорят о том, что против ЦСКА в старте выйдет именно Вадим, а не Сергей?

— Трудно залезть в голову к Михал Михалычу (Галактионову. — Прим. «СЭ»). Но мы видим, что сезон у Пиняева складывается не слишком ярко. Да, в первой игре он смог забить, но потом немного ушел в тень. А Раков, наоборот, выходя с лавки, показал, что готов быть игроком старта на позиции левого инсайда. Вполне допускаю, что в предстоящем дерби мы увидим Вадима на поле с первых минут, но последнее слово, конечно, за тренером, который видит ребят в тренировочном процессе. Хотя для меня Раков более разносторонний футболист, чем Пиняев.

— А что не так с Пиняевым? Какая его главная игровая проблема?

— Мне бросается в глаза то, что Сергею в первую очередь нужно повысить качество именно последнего действия — паса, навеса или удара. Вот тут у него довольно высокий процент брака. Если Пиняев сможет эти моменты скорректировать в лучшую сторону, тогда мы вновь заговорим о нем как об игроке действительно высокого уровня. К его рывковой работе, перемещениям вопросов нет. Он все делает правильно. Но вот конкретики в самый важный момент ему недостает.

— Не жалеет ли Салтыков о своем решении перейти в «Локомотив»? Пока шансов ему почти не дают.

— Нужно понимать, что Салтыков попал в новую команду, новый коллектив, который, конечно, по своему уровню явно отличается от «Крыльев». В «Локо» очень высокая конкуренция на позициях инсайдов. Мы же видим, что номинальный крайний защитник — Самошников — выходит сейчас на правом краю атаки. Я бы пока не делал поспешных выводов по Салтыкову. Сезон длинный, шансы ему еще предоставят. Но с учетом того, как сейчас выглядят Вадик Раков и тот же Самошников, новичку придется непросто.

19-летний Пиняев в этом сезоне провел 4 матча в РПЛ, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.

Полностью интервью Владимира Кузьмичева читайте на «СЭ»

Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
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