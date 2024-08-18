Кузьмичев: «У Пиняева высокий процент брака при последнем пасе, ударе»
Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» назвал главную игровую проблему атакующего полузащитника железнодорожников Сергея Пиняева.
— Тот факт, что Пиняева заменили на Ракова в перерыве матча РПЛ с махачкалинским «Динамо», и великолепная игра Ракова в кубковой встрече с «Оренбургом» говорят о том, что против ЦСКА в старте выйдет именно Вадим, а не Сергей?
— Трудно залезть в голову к Михал Михалычу (Галактионову. — Прим. «СЭ»). Но мы видим, что сезон у Пиняева складывается не слишком ярко. Да, в первой игре он смог забить, но потом немного ушел в тень. А Раков, наоборот, выходя с лавки, показал, что готов быть игроком старта на позиции левого инсайда. Вполне допускаю, что в предстоящем дерби мы увидим Вадима на поле с первых минут, но последнее слово, конечно, за тренером, который видит ребят в тренировочном процессе. Хотя для меня Раков более разносторонний футболист, чем Пиняев.
— А что не так с Пиняевым? Какая его главная игровая проблема?
— Мне бросается в глаза то, что Сергею в первую очередь нужно повысить качество именно последнего действия — паса, навеса или удара. Вот тут у него довольно высокий процент брака. Если Пиняев сможет эти моменты скорректировать в лучшую сторону, тогда мы вновь заговорим о нем как об игроке действительно высокого уровня. К его рывковой работе, перемещениям вопросов нет. Он все делает правильно. Но вот конкретики в самый важный момент ему недостает.
— Не жалеет ли Салтыков о своем решении перейти в «Локомотив»? Пока шансов ему почти не дают.
— Нужно понимать, что Салтыков попал в новую команду, новый коллектив, который, конечно, по своему уровню явно отличается от «Крыльев». В «Локо» очень высокая конкуренция на позициях инсайдов. Мы же видим, что номинальный крайний защитник — Самошников — выходит сейчас на правом краю атаки. Я бы пока не делал поспешных выводов по Салтыкову. Сезон длинный, шансы ему еще предоставят. Но с учетом того, как сейчас выглядят Вадик Раков и тот же Самошников, новичку придется непросто.
19-летний Пиняев в этом сезоне провел 4 матча в РПЛ, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
6
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
7
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
8
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|1 : 0
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|3 : 2
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0