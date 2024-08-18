Кузьмичев: «У Батракова нет фиксированной суммы выкупа. «Зенит» не сможет его забрать»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» рассказал об уверенности в том, что полузащитник железнодорожников Алексей Батраков не перейдет в «Зенит».

— А вы, человек, симпатизирующий «Локо», не опасаетесь, что в один прекрасный день «Зенит» повторит «трюк» с Глушенковым и просто-напросто выкупит Батракова?

— Опасений нет. По двум причинам. Во-первых, не надо забывать, что Леша в «Локомотиве» с шести лет. Он прошел все ступени, добрался до главной команды. Знаю его не понаслышке, а по совместной работе. Для него «Локомотив» — точно не пустой звук, а клуб, который дал ему образование и которому он должен отплатить достойно своей игрой.

— А вторая причина?

— В контракте Глушенкова были прописаны определенные отступные. «Зенит» был готов заплатить деньги, тут уже «Локо» ничего поделать не мог. У Батракова немного другая ситуация. У него долгосрочное соглашение с железнодорожниками без фиксированной суммы выкупа. Поэтому не приходится говорить о том, что завтра «Зенит» придет и заберет полузащитника москвичей. Но главное, подчеркну, не это, а клубный патриотизм Алексея. Я уверен, что сейчас он не позарится ни на какие финансовые соблазны, а будет полностью выкладываться на благо «Локо».

19-летний Батраков провел за «Локомотив» 4 матча, забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи в этом сезоне РПЛ.

24-летний Глушенков, перешедший в «Зенит» этим летом из «Локомотива», забил семь мячей и отдал голевую передачу в четырех матчах чемпионата России в этом сезоне.

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