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Сегодня, 12:25

Кузьмичев: «У Батракова нет фиксированной суммы выкупа. «Зенит» не сможет его забрать»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» рассказал об уверенности в том, что полузащитник железнодорожников Алексей Батраков не перейдет в «Зенит».

— А вы, человек, симпатизирующий «Локо», не опасаетесь, что в один прекрасный день «Зенит» повторит «трюк» с Глушенковым и просто-напросто выкупит Батракова?

— Опасений нет. По двум причинам. Во-первых, не надо забывать, что Леша в «Локомотиве» с шести лет. Он прошел все ступени, добрался до главной команды. Знаю его не понаслышке, а по совместной работе. Для него «Локомотив» — точно не пустой звук, а клуб, который дал ему образование и которому он должен отплатить достойно своей игрой.

— А вторая причина?

— В контракте Глушенкова были прописаны определенные отступные. «Зенит» был готов заплатить деньги, тут уже «Локо» ничего поделать не мог. У Батракова немного другая ситуация. У него долгосрочное соглашение с железнодорожниками без фиксированной суммы выкупа. Поэтому не приходится говорить о том, что завтра «Зенит» придет и заберет полузащитника москвичей. Но главное, подчеркну, не это, а клубный патриотизм Алексея. Я уверен, что сейчас он не позарится ни на какие финансовые соблазны, а будет полностью выкладываться на благо «Локо».

19-летний Батраков провел за «Локомотив» 4 матча, забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи в этом сезоне РПЛ.

24-летний Глушенков, перешедший в «Зенит» этим летом из «Локомотива», забил семь мячей и отдал голевую передачу в четырех матчах чемпионата России в этом сезоне.

Полностью интервью Владимира Кузьмичева читайте на «СЭ»

ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
5
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
6
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
7
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
8
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
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 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
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 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
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 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
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 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
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