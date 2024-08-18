Кузьмичев: «У Батракова нет фиксированной суммы выкупа. «Зенит» не сможет его забрать»
Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» рассказал об уверенности в том, что полузащитник железнодорожников Алексей Батраков не перейдет в «Зенит».
— А вы, человек, симпатизирующий «Локо», не опасаетесь, что в один прекрасный день «Зенит» повторит «трюк» с Глушенковым и просто-напросто выкупит Батракова?
— Опасений нет. По двум причинам. Во-первых, не надо забывать, что Леша в «Локомотиве» с шести лет. Он прошел все ступени, добрался до главной команды. Знаю его не понаслышке, а по совместной работе. Для него «Локомотив» — точно не пустой звук, а клуб, который дал ему образование и которому он должен отплатить достойно своей игрой.
— А вторая причина?
— В контракте Глушенкова были прописаны определенные отступные. «Зенит» был готов заплатить деньги, тут уже «Локо» ничего поделать не мог. У Батракова немного другая ситуация. У него долгосрочное соглашение с железнодорожниками без фиксированной суммы выкупа. Поэтому не приходится говорить о том, что завтра «Зенит» придет и заберет полузащитника москвичей. Но главное, подчеркну, не это, а клубный патриотизм Алексея. Я уверен, что сейчас он не позарится ни на какие финансовые соблазны, а будет полностью выкладываться на благо «Локо».
19-летний Батраков провел за «Локомотив» 4 матча, забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи в этом сезоне РПЛ.
24-летний Глушенков, перешедший в «Зенит» этим летом из «Локомотива», забил семь мячей и отдал голевую передачу в четырех матчах чемпионата России в этом сезоне.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
6
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
7
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
8
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|1 : 0
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|3 : 2
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0