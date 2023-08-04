Чернышов — о самом большом контракте: «В ПАОК — 300 тысяч долларов в год»

Экс-защитник московского «Динамо», «Спартака» и сборной России Андрей Чернышов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о самой большой зарплате в карьере.

— Долларовым миллионером вы стали?

— Нет. Это сейчас футболистам бешеные деньги платят. Когда я играл, такого не было.

— Самый большой ваш контракт?

— В ПАОК — 300 тысяч долларов в год.

— Сколько получали в «Штурме»?

— 120 тысяч в год.

Полностью интервью Андрея Чернышова «СЭ» — здесь