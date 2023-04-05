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Сегодня, 19:05

Гогниев: «Не забей «Зенит» в концовке, о чем бы мы сейчас говорили? Другая песня!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» оценил игру команды этой весной.

— Многие не поняли, почему после крупного поражения от «Краснодара» вы сами не подали в отставку.

— Крупный счет в этой встрече зависел от многих вещей. Не только от тактики, но и от психологии и везения. Я понимал, что первые четыре тура этой весной станут решающими.

— В итоге вы набрали очко.

— Давайте по порядку. В первой игре мы встречались со своим прямым конкурентом — «Факелом». Считаю, переиграли соперника. Забей Мирзов пенальти на 20-й минуте, все могло сложиться по-другому. Не исключаю, что в таком случае могли бы даже крупно победить. Разобрали «Факел» по полочкам до матча. Были полностью готовы к этой встрече. Но сыграли вничью.

— Дальше был «Зенит».

— Нам удалось нивелировать определенные сильные стороны чемпионов страны. После 0:2 вернулись в игру, сравняли счет. Но индивидуальное мастерство футболистов «Зенита» в самой концовке все-таки сказалось... Мантуан забил -2:3. А теперь представьте. Мы побеждаем «Факел» и не пропускаем от «Зенита» на 90-й минуте. И о чем бы мы сейчас тогда говорили? Совсем другая песня!

— Потом две домашние игры — с «Ростовом» (0:1) и «Краснодаром» (0:6).

— «Ростов» практически ничем не удивил. Все мы объяснили футболистам, как кто должен действовать. Но когда ты остаешься вдесятером... Сами понимаете — сложно показывать яркий футбол. При этом против дончан даже в меньшинстве мы владели мячом! Этот матч можем занести себе в актив.

— А как быть с «Краснодаром»?

— На пресс-конференции я уже сказал о некоторых вещах. К сожалению, допустили ключевые ошибки. Вновь остались вдесятером. Какое-то время сопротивлялись, однако второй мяч «Краснодара» нас добил... И мы в итоге весла бросили. Но если проанализировать эти четыре игры, то в какой-то степени нам не повезло. Стечение обстоятельств.

Спартак Гогниев. «По тактике никто «Химки» не переиграл. 0:5 от «Спартака»? Лучшим признали Селихова». Гогниев — о своей работе, «хороводах», Глушакове, Тихом

Спартак Гогниев
РПЛ
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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