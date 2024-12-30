Кузьмичев: «Когда работал в «Локомотиве», даже намеков на коррупцию не было»

Бывший директор академии «Локомотива», ныне известный агент Владимир Кузьмичев, рассказал об отношении к коррупционному скандалу в российском футболе.

«Конечно, мы не выходили проигрывать — бились в каждой игре. Но мы знали, что для этого должна сделать команда — чтобы и выигрывать, и развиваться. Так что я не припомню случаев, чтобы к нам кто-то обращался с коррупцией. В последние годы, когда я уже имел доступ и к главной команде, даже намеков на это не было», — сказал Кузьмичев «РБ Спорт».

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.