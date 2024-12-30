Газизов — о будущем Пальцева: «Пока тишина»
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов» заявил, что клуб пока что не ведет ни с кем переговоров по трансферу защитника Валентина Пальцева.
«По Пальцеву пока тишина, переговоров ни с кем не ведем. Если будет предложение — встретимся и обсудим», — сказал Газизов «РБ Спорт».
Пальцев перешел в махачкалинское «Динамо» из КАМАЗа летом этого года. В нынешнем сезоне защитник провел 21 матч во всех турнирах.
Контракт 23-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2026 года.
Источник: РБ Спорт
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