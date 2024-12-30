Экс-тренер «Пари НН» Илич: «Надеюсь, Россия снова будет выступать на международной арене»

Бывший главный тренер «Пари НН» Саша Илич поделился мнением о возвращении российского футбола на международную арену.

«Несколько лет назад, до начала всех событий, в России были гораздо более сильные футболисты, чем сейчас, но это нормальная ситуация. Надеюсь, скоро все закончится, и Россия снова будет выступать на международной арене», — сказал Илич «РБ Спорт».

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.