В Турции сообщили, что Языджи стал игроком ЦСКА

Сделка по трансферу полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи в ЦСКА завершена, сообщает турецкий журналист Юнус Эмре Сел.

По информации источника, 24-летний футболист будет выступать за московский клуб до конца сезона на правах аренды. За игрока ЦСКА заплатит 350 тысяч евро и будет иметь возможность выкупить контракт за 12 миллионов евро. Языджи присоединиться к сборам команды завтра, 20 декабря.

Lille formas? giyen milli futbolcu Yusuf Yaz?c?'n?n CSKA Moskova'ya transferi kesinle?ti. Yaz?c? yar?n CSKA'n?n ?spanya kamp?na kat?lacak. Sezon sonuna kadar 350 bin Euro kiralama bedeliyle CSKA formas? giyecek oyuncunun sezon sonu sat?n alma opsiyonu 12 milyon Euro. @sabahspor1 — Yunus Emre Sel (@yunusemresel) January 19, 2022

В текущем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 22 матчах за «Лилль».

Контракт турецкого футболиста с французским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.