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В Турции сообщили, что Языджи стал игроком ЦСКА

Анна Горшкова
Корреспондент

Сделка по трансферу полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи в ЦСКА завершена, сообщает турецкий журналист Юнус Эмре Сел.

По информации источника, 24-летний футболист будет выступать за московский клуб до конца сезона на правах аренды. За игрока ЦСКА заплатит 350 тысяч евро и будет иметь возможность выкупить контракт за 12 миллионов евро. Языджи присоединиться к сборам команды завтра, 20 декабря.

В текущем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 22 матчах за «Лилль».

Контракт турецкого футболиста с французским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

ФК Лилль
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