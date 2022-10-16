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Сегодня, 16:20

Хомуха: «Зенит» победит «Нижний», но разгрома ждать не стоит»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха оценил шансы петербуржцев одержать победу в матче с «Нижним Новгородом» в 13-м туре РПЛ.

Игра состоится сегодня, 16 октября, на стадионе в Нижнем Новгороде. На начало — в 16.30 мск.

«Не знаю, разгромит ли сегодня «Зенит» «Нижний». Нижегородцы играют в оборонительный футбол, с тремя центральными защитниками. «Зениту» будет тяжело взламывать такую оборону. Разгрома ждать не стоит. Может и случиться сенсация, как в Воронеже. Как только у «Зенита» происходит недооценка соперника, у команды возникают серьезные проблемы. Думаю, все равно петербуржцы сегодня победят», — приводит слова Хомухи «РБ Спорт».

«Зенит» лидирует в чемпионате России. Отрыв от второго места составляет 5 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-homuha-zenit-segodnya-pobedit-no-razgroma-zhdat-ne-stoit/

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Спартак

П1

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1.77
Дмитрий Хомуха
РПЛ
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
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15
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16
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