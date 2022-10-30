Кечинов поделился мнением о победе над «Торпедо»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о победе над «Торпедо» (1:0) в матче 15-го тура РПЛ.

— Не ожидал крупного счета в игре, потому что приблизительно понимал, как автозаводцы играют при Талалаеве, — цитирует Кечинова «РБ Спорт».

— «Спартак» заканчивает первый круг на втором месте. Как оцените работу Абаскаля?

— Хорошую работу проделал тренер. Рисунок игры уже понятен и заметен. Команда показывает зрелищный футбол, много забивает. Видно, что «Спартак» прогрессирует.

Команда Гильермо Абаскаля набрала 32 очка и вернулась на второе место в турнирной таблице.

«Торпедо» проиграло третий матч подряд в чемпионате со счетом 0:1. Команда Андрея Талалаева остается на последнем, 16-м месте (6 очков).

В следующем туре «Спартак» в гостях 5 ноября сыграет против «Сочи».