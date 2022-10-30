Бояринцев: «Спартаку» важно не терять очки, чтобы навязывать конкуренцию «Зениту»

Бояринцев поделился мнением о победе «Спартака» над «Торпедо»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Торпедо» Денис Бояринцев поделился мнением после матча между клубами (1:0) в 15-м туре РПЛ.

«Игра понравилась, для «Спартака» сейчас важно не терять очки, чтобы продолжать навязывать конкуренцию «Зениту».

Что касается «Торпедо», то надеюсь, что команда в этом сезоне еще поборется и не вылетит из РПЛ. Считаю, что «Торпедо» способно на это — предпосылки для этого есть, осталось только прийти к положительному результату», — цитирует Бояринцева «РБ Спорт».

Команда Гильермо Абаскаля набрала 32 очка и вернулась на второе место в турнирной таблице.

«Торпедо» проиграло третий матч подряд в чемпионате со счетом 0:1. Команда Андрея Талалаева остается на последнем, 16-м месте (6 очков).

В следующем туре «Спартак» в гостях 5 ноября сыграет против «Сочи». «Торпедо» 6 ноября на своем поле примет «Крылья Советов».