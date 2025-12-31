Экс-футболист «Спартака» Мухамадиев по-прежнему подключен к аппарату ИВЛ

Супруга экс-футболиста «Спартака» Мухсина Мухамадиева Мохира сообщила, что ее супруг все еще подключен к аппарату ИВЛ.

«Пока со здоровьем у Мухсина все обстоит так же. Он раньше месяц находился в реанимации, и пошла уже третья неделя, как он подключен к аппарату ИВЛ. Никакой положительной динамики пока нет. И сегодня мы всей нашей семьей вместе с Мухсином будем в палате больницы встречать Новый год», — цитирует Мухамадиеву РИА «Новости».

Мухамадиев попал в реанимацию 15 ноября после перенесенных инсультов.

Карьера Мухамадиева началась в таджикском «Памире». В России он выступал за «Локомотив», «Спартак» и «Торпедо», а также за «Шинник» и нижегородский «Локомотив». Помимо этого, он играл за турецкий «Анкарагюджю» и венскую «Аустрию».