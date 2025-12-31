РФС проведет серию мероприятий в память о Никите Симоняне в 2026 году

Российский футбольный союз (РФС) запланировал на 2026 год серию мероприятий в память о Никите Симоняне, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на президента организации Александр Дюков.

По информации источника, РФС рассматривает возможность проведения детского турнира имени Симоняна, а также матчей с участием экс-футболистов сборных СССР и России.

Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни. Он занимал пост первого вице-президента федерации с 1992 года и трижды становился исполняющим обязанности президента РФС.

Симонян — олимпийский чемпион-1956 в составе сборной СССР. Он является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов) и стал вместе с командой четырехкратным чемпионом СССР и двукратным победителем Кубка СССР.

В тренерской карьере Симонян дважды выиграл чемпионат СССР с красно-белыми и трижды победил в Кубке СССР. Во главе «Арарата» он становился чемпионом СССР и обладателем Кубка страны. Симонян также возглавлял сборную СССР и одесский «Черноморец».