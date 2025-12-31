Нагорных: «Хочу пожелать болельщикам верить в «Локомотив», а команде — оправдать ожидания»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» поздравил болельщиков железнодорожников с наступающим 2026 годом.

«Наступающий год для всей красно-зеленой семьи очень важный — исполняется 90 лет спортивному обществу «Локомотив». Будет много ярких юбилейных событий, в том числе и для футбольного клуба. Всем нашим болельщикам от Сахалина и до Калининграда, которые болеют за команду, хочу пожелать верить в команду, быть рядом с ней. А команде — в оставшихся матчах сезона оправдать доверие болельщиков. У нас веселая, интересная и яркая команда, которая иногда заставляет переживать и тратить нервы. Но она показывает интересный футбол, пока оправдывающий ожидания болельщиков. Будем надеяться, что и в новом году команда оправдает ожидания болельщиков», — сказал Нагорных «СЭ».

«Локомотив» в первой части чемпионата России набрал 37 очков в 18 турах и занимает третье место. У лидера и чемпиона «Краснодара» — 40 очков, у вице-чемпиона «Зенита» — 39.