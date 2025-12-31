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Нагорных: «Хочу пожелать болельщикам верить в «Локомотив», а команде — оправдать ожидания»

Артем Бухаев
Корреспондент

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» поздравил болельщиков железнодорожников с наступающим 2026 годом.

«Наступающий год для всей красно-зеленой семьи очень важный — исполняется 90 лет спортивному обществу «Локомотив». Будет много ярких юбилейных событий, в том числе и для футбольного клуба. Всем нашим болельщикам от Сахалина и до Калининграда, которые болеют за команду, хочу пожелать верить в команду, быть рядом с ней. А команде — в оставшихся матчах сезона оправдать доверие болельщиков. У нас веселая, интересная и яркая команда, которая иногда заставляет переживать и тратить нервы. Но она показывает интересный футбол, пока оправдывающий ожидания болельщиков. Будем надеяться, что и в новом году команда оправдает ожидания болельщиков», — сказал Нагорных «СЭ».

«Локомотив» в первой части чемпионата России набрал 37 очков в 18 турах и занимает третье место. У лидера и чемпиона «Краснодара» — 40 очков, у вице-чемпиона «Зенита» — 39.

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ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
4
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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