Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 14:35

Каттани: «Я никогда не говорил, что «Спартак» не будет продлевать контракт с Бакаевым»

Спортивный директор «Спартака» рассказал о ситуации с контрактом Бакаева
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Зелимхан Бакаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани ответил на вопрос о том, собирается ли московский клуб продлевать контракт с полузащитником Зелимханом Бакаевым.

«Во-первых, сейчас весна. Остается еще несколько игр. Понятно, что сейчас, на этом этапе сезона сложно продлевать контракты. В этот момент игроки должны думать исключительно о тренировках и игре. Начинать переговоры о продлении контракта сейчас вряд ли стоит. Обычно это не приводит к успеху. Это не только моя точка зрения. Это общая практика в футболе. Весной стараются не начинать переговоры о продлении контракта. По поводу Бакаева я всегда говорил открыто и никогда не менял свою позицию. Я никогда не говорил, что «Спартак» не будет продлевать контракт с Бакаевым. Это особая ситуация, но нужно еще подождать», — сказал Каттани в программе «Коммент.Шоу» на Youtube.

Спортивный директор московского клуба отметил, что полузащитник хорошо себя показывает и прогрессирует.

«Мы видим его отдачу не только на поле, а в целом, как он ведет себя на тренировках, в течении недели. Сегодня Бакаев — это очень важный игрок для «Спартака». Но мы должны найти правильный момент для обсуждения контракта. И нужно понять, чего хочет сам игрок», — сказал он.

Зелимхан Бакаев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Хейтер России или беспристрастный профи? Секреты борца с допингом профессора Макларена
100-летие «Спартака» - липовое или настоящее? Почему идут споры вокруг дня рождения красно-белого клуба
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Зенит» — «Урал» и другие матчи
Каттани: «Ларссон сам решил уйти из «Спартака». Другие игроки работали больше, чем он»
«Спартак» — «Рубин»: прогноз Юрия Гаврилова на матч РПЛ 16 апреля
«Судье не пристало носить с собой старые обиды. Не бывало случая, чтобы я не пожимал тренеру руку». Ирматов о Мешкове, который не пожал руку Слуцкому
Лука Каттани: «Мне и не приходила в голову мысль об отъезде из России»
Знаменитый судья из Узбекистана Ирматов объяснил, почему отказался от предложения возглавить российский судейский корпус
Мостовой: «Стыдно не выиграть у такого «Рубина». Не пойму, если «Спартак» проиграет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» — «Рубин»: прогноз Юрия Гаврилова на матч РПЛ 16 апреля

«Факты, которые приводит Лельчук — ложь». Полузащитник «Локомотива» Карпукас о ситуации с Самедовым
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости