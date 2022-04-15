Каттани: «Я никогда не говорил, что «Спартак» не будет продлевать контракт с Бакаевым»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани ответил на вопрос о том, собирается ли московский клуб продлевать контракт с полузащитником Зелимханом Бакаевым.

«Во-первых, сейчас весна. Остается еще несколько игр. Понятно, что сейчас, на этом этапе сезона сложно продлевать контракты. В этот момент игроки должны думать исключительно о тренировках и игре. Начинать переговоры о продлении контракта сейчас вряд ли стоит. Обычно это не приводит к успеху. Это не только моя точка зрения. Это общая практика в футболе. Весной стараются не начинать переговоры о продлении контракта. По поводу Бакаева я всегда говорил открыто и никогда не менял свою позицию. Я никогда не говорил, что «Спартак» не будет продлевать контракт с Бакаевым. Это особая ситуация, но нужно еще подождать», — сказал Каттани в программе «Коммент.Шоу» на Youtube.

Спортивный директор московского клуба отметил, что полузащитник хорошо себя показывает и прогрессирует.

«Мы видим его отдачу не только на поле, а в целом, как он ведет себя на тренировках, в течении недели. Сегодня Бакаев — это очень важный игрок для «Спартака». Но мы должны найти правильный момент для обсуждения контракта. И нужно понять, чего хочет сам игрок», — сказал он.