Вьештица: «Сейчас время «Зенита», и клуб выигрывает по делу»

Экс-игрок «Зенита» Милан Вьештица высказался о доминировании сине-бело-голубых в чемпионате России.

«Сравнивать нынешний «Зенит» с тем, в котором играл я, не нужно. Было совсем другое время. Самое главное, что «Зенит» пять раз подряд стал чемпионом. Сейчас время «Зенита», и клуб выигрывает по делу. Доминация «Зенита» вредит российскому футболу? Плохого в этом ничего нет, это вопрос к остальным клубам, почему они не могут? Им надо подумать, в чем проблема», — приводит слова Вьештица Sport24.

По итогам сезона-2022/23 РПЛ чемпионом России стал «Зенит», набравший 70 очков. После досрочного чемпионства клуб получил право нанести на эмблему вторую золотую звезду.

Сине-бело-голубые выигрывали золотые медали 10 раз в истории, включая чемпионат СССР: 1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.